تقرير حقوقي: 65 ألف انتهاك حوثي ضد الأطفال

عقيل الحلالي (صنعاء) كشف تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضد الأطفال في 17 محافظة منذ 1 يناير 2015م وحتى 30 أغسطس 2019م.

وأوضحت الشبكة إلى أن الميليشيات قتلت خلال نفس الفترة 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابت 5 آلاف و357 طفلاً، وتسببت بإعاقة 164 طفلاً إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.

وأوضحت الشبكة أن الميليشيات قامت باختطاف 456 طفلاً مازالوا في سجونها حتى اللحظة، وتسببت بتهجير 43 آلفاً و608 أطفال آخرين وجندت نحو 12 ألفاً و341 طفلاً وزجت بهم في جبهات القتال المختلفة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخزي والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة والجرائم المنافية لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية.

كما دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلسي الأمن وحقوق الإنسان وتحمل المسؤولية القانونية والإخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من استهداف مباشر لكل حقوقهم المعترف بها دولياً وفق القانون العالمي لحقوق الطفل وعلى رأسها حق الحياة والتعليم وغيرها.

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