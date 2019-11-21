البرلمان الليبي يستنكر انتهاك «مسيرة» إيطالية للأجواء

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

استنكر مجلس النواب الليبي، انتهاك سيادة الأجواء الليبية، من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، والتي تم إسقاطها من قبل الجيش، بالقرب من مدينة ترهونة، عند دخولها منطقة العمليات العسكرية التابعة للجيش، الذي يخوض معارك ضد الجماعات الإرهابية.

وطالب البرلمان الليبي، السلطات الإيطالية بتوضيحٍ رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا.

فيما أكد البرلمان الليبي، أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وتعد تدخلاً في الشأن الداخلي، ومناصرةً لطرف بعينه، وانتهاكاً للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان نشره بالإيطالية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن السلطات الليبية تنتظر تفسيراً رسمياً من روما، حول سبب وجود هذه الطائرة من دون طيار في المجال الجوي العسكري الليبي.

وفي جنوب ليبيا، وصلت وحدات عسكرية تابعة للكتيبة 177 مشاة التابعة للجيش الليبي، إلى مدينة مرزق لتأمينها من الجماعات الإرهابية، التي تختبئ في عدة مناطق بالمدينة.

سياسياً، تكثف ألمانيا مشاوراتها واتصالاتها مع الأطراف الليبية، تمهيداً لمؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع تنظيمه خلال أسابيع قليلة، وبحث سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي مستجدات الأوضاع في البلاد.

وأكد مصدر برلماني ليبي، لـ«الاتحاد»: إن اللقاء تطرق للعملية العسكرية، التي يقودها الجيش الليبي في طرابلس، وملفات الإرهاب والميليشيات المسلحة، وملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر الليبي، إلى أن السفير الألماني أطلعهم على كافة المشاورات، التي تقوم بها برلين لإنجاح المؤتمر، المزمع تنظيمه حول ليبيا، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل ليبياً ليبياً، من دون أي تدخلات خارجية، وأن مؤتمر برلين محطة مهمة للسلم والأمن داخل الدولة الليبية.

فيما كشف أعضاء البرلمان الليبي، خلال الاجتماع مع السفير الألماني، دور الجيش في مكافحة الإرهاب، وأهمية تحرير العاصمة طرابلس لاستقرار الدولة.