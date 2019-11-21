الأمم المتحدة تطالب برفع الإقامة الجبرية عن مشار

سمر إبراهيم (القاهرة) دعا ديفيد شيرر، ممثل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «الإيجاد» إلى رفع الإقامة الجبرية المفروضة على قائد المعارضة المسلحة رياك مشار. وفر مشار من عاصمة جنوب السودان عقب تجدد الحرب الأهلية في البلاد عام 2016 إلى الكونجو الديموقراطية، ثم انتقل إلى جنوب أفريقيا بقرار من منظمة «الإيجاد» عقب فرض الإقامة الجبرية عليه، وعقب تولي جمهورية السودان ملف المصالحة بين فرقاء جنوب السودان، انتقل مشار إلى الإقامة في الخرطوم مع استمرار الإقامة الجبرية عليه. وحث ممثل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان منظمة «الإيجاد» وحكومة سيلفاكير بضرورة إطلاق سراح مشار، فضلاً عن إصدار جواز سفر له لتعزيز بناء الثقة بين الطرفين، قائلاً:«رفع الإقامة عن مشار من المفترض أن لا يكون أمراً صعباً، وعلى المنظمة الإقليمية ضمان حرية الحركة له».

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