الأمم المتحدة: الوضع في سوريا «مأساوي»

الأمم المتحدة (وكالات)

أعربت الأمم المتحدة مجدداً عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ووصفتها بـ«المأساوية»، فيما حصدت ضربة صاروخية، نفذتها قوات الحكومة السورية حياة 16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و6 نساء، أمس الأول، في مخيم للاجئين بإدلب، حسبما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن أكثر من 11 مليون سوري، وأكثر من 6 ملايين نازح، بحاجة إلى المساعدة.

وقال المتحدث: «نشعر بقلق خاص بشأن سلامة وحماية حوالي 3 ملايين شخص في إدلب، والمناطق المحيطة بها شمال غربي البلاد، بمن فيهم حوالي 1.6 مليون شخص من النازحين داخلياً».

وأضاف: «منذ نهاية أكتوبر الماضي، أثرت زيادة الغارات الجوية والقصف على عشرات التجمعات السكانية في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية»، لافتاً إلى أنه منذ أن بدأت الأعمال القتالية، أواخر أبريل الماضي، تحقق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أكثر من ألف ضحية مدنية نتيجة للأعمال العدائية، بينهم مئات الأطفال.

وتابع: «تواصل الأمم المتحدة تذكير جميع الأطراف، بضرورة التزامها بحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأكد أن المستشفيات والمرافق الطبية، وكذلك الطواقم الطبية، يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ومساء أمس الأول، حصدت ضربة صاروخية نفذتها قوات الحكومة السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حياة 16 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، وست نساء، من عائلات تقيم في مخيم للنازحين في قرية قاح في محافظة إدلب.

وغداة القصف، بدا حجم الأضرار في المخيم الذي يؤوي 3800 شخص، موزعين على عشرات الخيم، كبيراً.

ويروي أبو محمود، الذي نزح مع عائلته وأشقائه من محافظة حماة المجاورة، قبل سبع سنوات: «بعد صلاة العشاء، سمعنا دوي انفجار قوي، وجئت لتفقد منزل أخي، لأجد النار مشتعلة في الخيمة».

ويضيف بحزن وتأثر بالغين: «زوجة أخي وابنته استشهدتا، بينما أصيب هو بشظيتين وحروق في أنحاء جسمه»، وتحمل والدته المسنّة طفلة أخيه عائشة، التي نجت من القصف، لكن كانت آثاره على وجهها، جرح تحت عينها اليمنى تجمدت دماؤه، بينما نقاط دماء يبست على خصلات شعرها الناعم.

ويقول أبو محمود: «منذ سبع سنوات ونحن هنا، لم نتوقع حدوث ضربة، وكنا نشعر بنوع من الأمان، لكن أن نصبح مهددين في هذه المناطق الآمنة هنا، فالوضع صعب جداً».