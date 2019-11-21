بريطانيا: الاستيطان يخالف القانون الدولي ويجب وقفه

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن الاستيطان، الذي تقوم به إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وحثت لندن إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني، مضيفة أنه يأتي «بنتائج عكسية».

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية موقفها من المستوطنات بعدما دعمت الولايات المتحدة يوم الاثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان: «موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح... إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام وتهدد إمكانية حل الدولتين».

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وأضافت «نحث إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية».

كانت دول عربية وغربية عدة ومنظمات دولية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نددت بالموقف الأميركي الجديد الذي يعتبر تحولا في السياسية الخارجية الأميركية.