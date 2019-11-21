مقتل 7 مدنيين سوريين بقصف نفذته جماعات إرهابية على حلب

قتل سبعة مدنيين، على الأقل، اليوم الخميس بقذائف أطلقتها مجموعات إرهابية على مدينة حلب في شمال سوريا.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، في خبر عاجل، عن "اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة" في مدينة حلب، ما تسبب بسقوط "سبعة شهداء" وإصابة ثلاثين آخرين بجروح.

وتتعرض أحياء مدينة حلب، التي تسيطر عليها قوات النظام السوري منذ نهاية عام 2016، بين الحين والآخر لقذائف تطلقها فصائل إرهابية تتمركز في ريف حلب الغربي المجاور لمحافظة إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "أربعة من القتلى قضوا جراء قذيفة استهدفت سيارتهم في حي صلاح الدين" الواقع على أطراف المدينة الغربية.

واستعادت القوات الحكومية في ديسمبر 2016، سيطرتها على كافة أحياء المدينة، بعد معارك استمرت شهورا مع الفصائل المعارضة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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