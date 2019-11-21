قبرص تنقذ 120 مهاجرا بينهم أطفال بعد جنوح مركبهم

أنقذت شرطة قبرص 120 مهاجراً كانوا متكدسين في مركب بدأ يجنح قبالة سواحل الجزيرة.

وتمت مرافقة المهاجرين إلى منطقة "كاب غريكو" (جنوب شرق) وذلك بعد رصد مركبهم الأربعاء على بعد ستة أميال بحرية (11 كلم) جنوب شرقي السواحل القبرصية.

ونقل المهاجرون، وبينهم عشرون طفلا و14 قاصرا من دون مرافقة وثلاث نساء، إلى مركز استقبال قرب العاصمة القبرصية نيقوسيا، بحسب الشرطة.

وقال المهاجرون للسلطات إنهم انطلقوا من مدينة "مرسين" الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا، وهي طريق معروفة يستخدمها مهربو بشر.

وأكد الناجون أنهم دفعوا أربعة آلاف دولار عن كل شخص للمهربين الذين تمكنوا من الفرار.

وتوجد جزيرة قبرص على بعد مئة كلم من لبنان و80 كلم من تركيا، وهما بلدا عبور للفارين من النزاع السوري.

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ويشكل السوريون 26 بالمئة من المهاجرين الواصلين إلى قبرص منذ 2016.

وبحسب معطيات حكومية، فإن نحو سبعة آلاف مهاجر وصلوا إلى قبرص وطلبوا فيها اللجوء بين يناير ويونيو 2019.

وبلغ عدد طالبي اللجوء، الذين ينتظرون دراسة ملفاتهم، نحو 15 ألفا.

وكانت جمهورية قبرص طلبت في أغسطس من باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استقبال خمسة آلاف مهاجر وصلوا إلى الجزيرة وذلك لتخفيف "الضغوط غير المتناسبة والتحديات الجدية" التي تواجه قبرص التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة.

وتقول سلطات جمهورية قبرص إنها الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد سكانها.