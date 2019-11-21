كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمليات المشتركة باليمن: مليشيا الحوثي الموالية لإيران في انهيار تام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، انهيار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وذلك بعد الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال.

وناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع لها اليوم سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال، والوضع الإداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الإستراتيجية والعملياتية والقتالية.

وشدد ابن عزيز وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة تكثيف الجهود، ومواكبة الأحداث، والتطورات وتحديث وتطوير الخطط، وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.