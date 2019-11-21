كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: متظاهرون يحاولون اقتحام جامعة العين في محافظة ذي قار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 7 متظاهرين عراقيين، وأصيب العشرات، مساء الخميس، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب جسر الأحرار في بغداد.

وحاول المتظاهرين اقتحام جامعة العين في محافظة ذي قار جنوب العراق، بسبب تبعيتها لحزب الدعوة.