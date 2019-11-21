كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائق سرية تكشف صراع الاستخبارات الإيرانية وميليشيا فيلق القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الوثائق الإيرانية التي سربتها مجلة "إنترسبت" الأمريكية عن صراع وتنافس بين الاستخبارات الإيرانية وميليشيا فيلق القدس أهم فصائل الحرس الثوري ما ينذر بأزمة كبيرة بين أجنحة النظام الإيراني.

وبحسب تقرير لقناة مداد نيوز، استشهدت المجلة بحالتين الأولى تتعلق بعمليات اختراق تنظيم "داعش" ومحاربته والثانية تتعلق بالصراع بين الجهازين في ما يخص الشؤون الخارجية فبحسب الوثائق المسربة الاستخبارات الإيرانية زرعت جاسوسا خلال اجتماعات لميليشيا فيلق القدس مع تنظيم الإخوان في تركيا.

وتؤكد الوثائق أن الجاسوس الاستخباراتي هو من رتب اللقاء عام 2014 للاتفاق حول عدة نقاط أهمها استهداف المملكة العربية السعودية تُعرف إيران بوجود تشكيلات إدارية موازية للمؤسسات الحكومية وتتبع مباشرة المرشد الإيراني علي خامنئي وأهم المؤسسات الموازية لوزارة الخارجية الإيرانية هو "فيلق القدس" الجناح الخارجي للحرس الثوري ويدير بشكل أساسي ملف التدخلات العسكرية والأمنية والسياسية في الخارج ولقائده قاسم سليماني مطلق الصلاحيات بمباركة المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما يعد "مجلس العلاقات الخارجية" الذي أنشأه خامنئي عام 2006 متداخل مع مهام وزارة الخارجية الإيرانية ما دعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدم استقالته مرتين احتجاجا على تهميش دوره ومكانته واحتلال موقعه من قبل المؤسسات الموازية.

