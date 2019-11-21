كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيران اضطرات لقطع الانترنت نظرا لعدم استقرارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران أصبحت غير مستقرة لدرجة أن النظام اضطر لقطع الإنترنت.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، أن نظام إيران لا يريد الشفافية ويظن أن العالم لن يعرف بالانتهاكات الشديدة التي يمارسها في حق شعبه.