كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات موطن الاستثمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الامارات هي بالفعل موطن الاستثمارات في الوطن العربي والخليج وليس فقط بل وفي الشرق الاوسط في هذا المقال سوف نعرض لكم خطوات الاستثمار في دبي وايضا الاستثمار في المناطق الحرة وستعرض لكم الاستثمار في جبل علي وكل ما يخص الاستثمار في الامارات

الاستثمار في الامارات

ان الاستثمار في الامارات له اهمية كبيرة حيث تعتبر هي مركز الاستثمار في الشرق الاوسط وايضا هي منطقة تجارية وجاذبة للاستثمار بشكل عام وللمحليين بشكل خاص ولان دبي تمثل احد اكبر الاقتصاديات في الشرق الاوسط فأنها اصبحت منارة لكل من يريد الاستثمار فيها وهناك عدة اسباب تجعل من الاستثمار في الامارات اهمية كبيرة ومن هذه الأسباب:

الاعفاء الضريبي: وهو يقع في المقام الاول من الاسباب الهامة التي يبحث عنها اي مستثمر حيث انه لا يوجد ما يسمى بالضريبة حيث لا تفرض الامارات اي ضرائب على تأسيس شركة في دبي حيث ان الشركات تكون معفاة تماما من اي استحقاق ضريبي بنسبة 100 بالمئة ولمدة قد تصل في البداية الى خمس سنوات من الممكن ان تصل الى ان تعفى الشركة عن الضرائب مدى الحياة.

قوة البنية التحتية: تعتبر الامارات من اقوى البنى التحتية في الوطن العربي بل وفي الشرق الأوسط في قوة البنية التحتية الخاصة بها مما يجعلها من افضل المدن الجاذبة للاستثمار حيث انها تضخ الكثير من رؤوس الأموال الهائلة لكي تعزز من قوة البنية التحتية الخاصة بها وتقيم الكثير من المشروعات في دبي لكي تجذب المستثمرين حيث خصصت الدولة ما يقارب 230 مليار درهم لتحسين البنية التحتية من شبكات طرق ومباني.

تنوع مرافق الأعمال: توفر لك الدول الكثير من مرافق الاعمال التي تشجعك على تأسيس شركة دبي حيث تشمل الكثير من الفرص متل تأسيس شركة في المنطقة الحرة وامكانية تأسيس شركة في جبل علي وذلك يتوقف على نوع النشاط الذي تريد اقامته وايضا على رأس المال الذي تحدده لتأسيس شركة في دبي وهناك عدة جوانب لهذا التنوع وتشمل العديد من مراكز الأعمال الفاخرة والمجهزة وايضا مراكز مميزة للتسوق والعديد من الأبراج عالية التجهيز بالكامل للأعمال وتتميز ايضا بتوع المناطق الصناعية حيث ان هناك ما يقارب عشرة مناطق حرة موجودة في دبي متنوعة النشاطات ما بين طاقة واعلام وتقنية المعلومات وقطاعات لوجستية متعددة

تنوع مجالات الاستثمار في الامارات

هناك العديد من المجالات التي تسمح لك بالاستثمار بشكل ممتع ومربح في الامارات اهمها:

الاستثمار في العقارات: ان هذا المجال المتميز يعتبر من افضل مجالات الاستثمار على الالق نظرا الى التطور الهائل في معدل انشاء المباني الجديدة في الدولة وايضا ان الامرات حققت في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في هذا المجال وهناك الكثير من الأمثلة على هذا النجاح مثل واحة سيلكون دبي والتي كانت تعد من فترة صغيرة جدا مجرد صحراء قاحلة الى انها الان بفضل التوسع العمراني في دبي اصبحت مجمع سكني هائل ومزدهر ومليء بالبنايات الحديثة ورائعة التصميم ومن الذكاء الاستثمار في العقارات حيث ان اجمالي مبلغ الايجار في الامارات كافي لكي يحصلوا على قطعة سكنية تمليك ويمكنك تأجيرها والاستفادة من ذلك في شراء قطعة جديدة او تحويل الايجار الى دخل منتظم او عمل مشروع تجاري على القطعة وهي احد خطوات الاستثمار في دبي الناجحة

الاستثمار في العملات الرقمية: هو احد المجالات الحديثة التي تثير الجدل بين اخيارك الى افضل مجال للاستثمار حيث انه مجال لنه مجال لا يحكمه قانون معين ولا ينطوي تحت أي قوانين للمعاملات المالية فانه المستثمر في هذا المجال يجب ان يكون مستعد للخسارة في حال ما لم يملك الخبرة الكافية في المجال ورغم ذلك فان الاستثمار في العملة الرقمية حقق انتشارا عالميا كبيرا وايضا تحرص بعض الدول في عمل بورصة خاصة بمجال العملات الرقمية ومنها الامارات حيث انها في وقت قصي بلغت مراكز عالية في هذا المجال محققة مكاسب خرافية من خلال التقدم الواضع في الاقتصاد الاماراتي.

صناديق الاستثمار المتداول وصناديق الاستثمار المشتركة: وهي المجال الافضل والامن من بين مجالات الاستثمار حيث ان كل ما يجب عليك هو الاشتراك في شركة ويقوم صندوق بإدارة تلك الاموال بشكل ممنهج واحترافي وهو مناسب لصغار المستثمرين حيث انه افضل بكثير من تداول الاوراق المالية وايضا تضع اموال قليلة فيه فلا يتطلب رأس مال كبير وتقوم الامارات بطرح العديد من الخبراء لكي يكونوا طريق للمستثمرين للوصول الى افضل النتائج ويمكن تنفيذ خطوات الاستثمار في جبل علي في هذا المجال.

نصائح الاستثمار الناجح

تحديد الهدف من الاستثمار: يجب عليك التركيز نحو الهدف الذي اختارته للاستثمار الناجح وايضا السعي لنجاح المشروع على المدى الطويل وعدم الاستعجال على الارباح الكبيرة والسريعة.

عمل خطة جيدة: يجب ان تقوم بوضع خطة جيدة وعمل دراسة جدوى قوية للمشروع ودراسة جميع الاحتمالات المتوقعة وايضا عليك دراسة تكاليف الاستثمار في الامارات بشكل جيد ومدى توقعات نجاح الفكرة التي تم اختيارها وايضا وضع احتمالية الفشل.

اختيار المجال المناسب: عند اختيارك مجال مختلف اي مجال لا يتجه اليه الكثير من الناس يجب ان تتوخى الحذر وتقوم بعمل دراسة جيدة ودقيقة للسوق Advertisements

المثابرة والصبر: يجب عليك التحلي بالصبر فان الصبر معروف انه مفتاح النجاح الأول وتحقيق جميع اهداف الحياة.

القدرة على استغلال الفرص: ان بعض الشركات الحديثة تعمل على استغلال ازمات الشركات الاكبر منه حيث تقوم الشركة الحديثة بالهيمنة على المجال بمجرد حدوث اي ازمة مالية كبيرة او فقاعة اقتصادية

ادارة رأس المال: يجب عليك معرفة الطرق الجيدة في ادارة رأس المال وكيفية توزيعه بشكل مناسب وان لا تضع جميع رأس المال في مشروع واحد والتعامل مع هيئة الاستثمار المناسبة التي تدعم مشروعك بشكل قوي ويجب توزيع رأس المال على الكثير من وذلك لكي تحمي شركتك من الأزمات المفاجئة التي قد تصيبها ان كانت تعتمد على مجال فيجب ان يكون هناك البدائل وايضا يجب لكل مستثمر ان تكون له محفظة مالية متنوعة..

الحرص: ان كانت الاموال المستخدمة في الاستثمار هي اموال مأخوذة من قروض بنكية فيجب عليك الحرص الشديد وعدم المجازفة بها.

استشارة المستثمرين: يجب الرجوع الى استشاريين اقتصاد لهم الكثير من الخبرات في مختلف مجالات الاستثمار وتحديدا المجال الذي استقر اختيارك عليه.

ماهي المزايا التي ستحصل عليها كمستثمر في دبي؟

اليك الكثير من المزايا الاخرى التي يتميز بها المستثمر عند تأسيس شركة في دبي او تأسيس شركة في المنطقة الحرة ومنها: