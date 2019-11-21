رئيس لبنان يدعو المتظاهرين للحوار وتحديد مطالبهم

المتظاهرين للحوار وتحديد مطالبهم.

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون،

وأوضح عون، خلال كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال، مساء الخميس، أن الداخل اللبناني يهدد الفساد المجتمع واقتصاد البلاد.

وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات.

وأضاف: "مع كل محنة نزداد يقينًا بأن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه، ونحن في سباق مع الزمن لأن التحديات التي نواجهها كبيرة وخطيرة".

ولفت إلى أن الفساد يمثل خطرًا محدقًا يهدد البلاد واستقرارها، قائلا: "إن استقرار لبنان لا يعني العداوة مع أي أحد، ونسعى إلى صداقة جدية والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا".

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وعوّل الرئيس اللبناني على دور القضاء واستقلاله في سبيل الانتصار على المعركة ضد الفساد، متعهداً دور القضاة للوصول لسلطة حاسمة.

وطالب عون القضاء بممارسة دوره في الحرب على الفساد، مضيفاً: "سأكون سدًا منيعًا لحماية القضاء والمحافظة على الدستور والقوانين".

واعتبر أن الاستقلال لن يأتي إلا عبر التحرر من النزاعات الطائفية والمذهبية والبدء في الخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية.

وحذر الرئيس ميشال عون من أن انفلات الخطاب في الشارع اللبناني من أكبر الأخطار التي تهدد أمن واستقرار البلاد.