كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تقدم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد بومبيو بشان المستوطنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الأربعاء، إن فلسطين قررت تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأعلن المالكي في بيان لصوت فلسطين، محطة إذاعية فلسطينية رسمية : "بومبو يتحمل مسؤولية مباشرة عن عواقب إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، مما سيجبرنا على الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضده شخصياً ضد ما قاله وما فعله يمكن أن يصل إلى حد جرائم الحرب".

وأضاف أنه على الرغم من أن إعلان بومبيو ليس له قيمة قانونية، إلا أن تأثيره من منظور عملي قد يكون شديدًا.

وقال الوزير الفلسطيني إن هذا قد يقوض "الاستقرار والأمن وحل الدولتين ويشجع إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".

وفي مساء الاثنين الماضي، صرح بومبيو، إن الولايات المتحدة تعتبر إقامة مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي، وأن واشنطن لا تراعي شرعية أي مستوطنة فردية.

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لكنه أضاف أنه لا ينبغي قراءة هذا كبيان حول الوضع النهائي للضفة الغربية "لكي يتفاوض الإسرائيليون والفلسطينيون".

حيث يعيش حوالي نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية.

وفي وقت سابقـ، أدانت عدة قرارات للأمم المتحدة، بما في ذلك قرار أصدره مجلس الأمن في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بإنهائه.

وقد قطعت العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وفلسطين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس هي عاصمة إسرائيل في ديسمبر 2017.