الترجي التونسي حاضر في “ديربي العرب” بين الوداد والرجاء

سيكون فريق الترجي التونسي لكرة القدم، حاضرا في مباراة “ديربي العرب” التي ستجمع بينهما، يوم السبت القادم، برسم إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ممثلا ببعض موفديه.

وحسب صحيفة “الشروق” التونسية، فإن نادي “باب سويقة” قرر بعث موفديه للمغرب، من أجل الحضور للمباراة التي ستقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك من أجل متابعة فريق الرجاء البيضاوي عن قرب، والتعرف على أداء ومستوى لاعبيه، قبل المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار عصبة الأبطال الإفريقية.

وأكذت الصحيفة نفسها، أن موفدي الفريق التونسي، سيعودن الأحد لتونس من أجل وضع التقرير المفصل الذي سيعدوه عن لاعبي الفريق الأخضر، بين يدي معين الشعباني، مدرب “المكشخين”.

ومن المرتقب أن يحل الرتجي، يوم الخميس القادم في المغرب، من أجل التحضير لنزالهم أمام الرجاء، عن أولى مباريات دور مجموعات أغلى المنافسات القارية، والذي سيقام في 29 من نفس الشهر.

جدير ذكره، أن فريق ” الدم والذهب” سيواجه، يوم السبت المقبل، فريقا مغربيا آخرا، هو أولمبيك آسفي، في إطار إياب ربع نهائي المنافسة العربية، مع العلم أن مباراة الذهاب في آسفي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.