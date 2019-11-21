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«اليونيفل»: زيادة الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان

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أعلن رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اليوم، عن أنّ "اليونيفل سجلت زيادة في الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني هذا الأسبوع، بما في ذلك طلعات جوية على ارتفاع منخفض فوق صور نفذتها طائرات مقاتلة إسرائيلية في الصباح الباكر من يوم 20 نوفمبر، مما سبب حالة ذعر لدى السكان".

وقال ديل كول "إن هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقرار 1701 تزيد في تصعيد التوترات، لا سيما أن هذه الطلعات تنفذ على ارتفاع منخفض، مما يقوض جهودنا لبناء ثقة الجمهور نحو بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

وختم: "قدمت احتجاجًا شديد اللهجة في رسالة وجهتها إلى الجيش الإسرائيلي (جيش العدو) طلبت فيها وقف هذه الطلعات الجوية فورًا وذلك في إطار الاحترام التام للقرار 1701 والسيادة اللبنانية".

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