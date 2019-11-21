شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيفل»: زيادة الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وقال ديل كول "إن هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقرار 1701 تزيد في تصعيد التوترات، لا سيما أن هذه الطلعات تنفذ على ارتفاع منخفض، مما يقوض جهودنا لبناء ثقة الجمهور نحو بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".
وختم: "قدمت احتجاجًا شديد اللهجة في رسالة وجهتها إلى الجيش الإسرائيلي (جيش العدو) طلبت فيها وقف هذه الطلعات الجوية فورًا وذلك في إطار الاحترام التام للقرار 1701 والسيادة اللبنانية".
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