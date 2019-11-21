شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: إيران حجبت الإنترنت لتخفي جرائمها والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن رجال السلطة في إيران يريدون انعدام الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف حصيلة القتلى والمأساة التي يتسبب بها النظام الإيراني.
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