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«ترامب»: إيران حجبت الإنترنت لتخفي جرائمها

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن إيران باتت دولة غير مستقرة وقامت بحجب الإنترنت حتى لا يتمكن الشعب الإيراني من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد.

وأضاف "ترامب" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن رجال السلطة في إيران يريدون انعدام الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف حصيلة القتلى والمأساة التي يتسبب بها النظام الإيراني.

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