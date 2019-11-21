شكرا لقرائتكم خبر عن «عون» يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه كان من المفترض تشكيل الحكومة ومباشرتها عملها، وأشار إلى أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأنّي لتلافي الأخطر.

وأوضح عون، في كلمة اليوم الخميس، أن ذلك يهدف "للتوصل إلى حكومة تلبي ما أمكن من طموحاتكم، تكون على قدر كبير من الفعالية والإنتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة".

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ولفت إلى أن "76 عاماً مرت منذ صار لبنان وطناً مستقلاً، عرف خلالها مراحل قاسية تعرّض فيها استقلاله للخطر، ومع كل محنة نزداد يقيناً أن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه"، مشيراً إلى أن "الاستقلال هو القرار الوطني الحر والمستقل، غير الخاضع لأي شكل من أشكال الوصاية".

وذكر أن: "الصفقات والتسويات التي تُعدّ لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، تهدّد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضاً كيانها ووجودها".

وأوضح أن"تأكيدنا على استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداءً لأحد، إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن انطلاقاً من قرارنا الحر وعلاقة الندّ للند.. وإذا كانت السياسة فن الممكن، فهي أيضاً رفض اللامقبول".