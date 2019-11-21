رئيس سريلانكا الجديد يعين شقيقه رئيسا للوزراء

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رويترزالخميس 2019/11/21 11:08 م بتوقيت أبوظبي
رئيس سريلانكا وشقيقه - رويترز
عين رئيس سريلانكا المنتخب حديثا جوتابايا راجاباكسه شقيقه الأكبر، الرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسه، رئيسا للوزراء مكرسا عودة قوية لأسرته إلى الساحة السياسية.
وجاء تعيين ماهيندا (74 عاما) بعد بضع ساعات من استقالة رئيس الوزراء السابق رانيل فيكريمسينجي بعد هزيمة مرشح حزبه في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جوتابايا في مطلع الأسبوع.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ سريلانكا التي يتولى فيها شقيقان المنصبين الأكبر في البلاد رغم أن ماهيندا يتولى حكومة تسيير أعمال حتى إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل.
وشغل جوتابايا ذو السبعين عاما من قبل منصب وزير الدفاع في عهد أخيه ماهيندا الذي تولى الرئاسة من 2005 إلى 2015.
وتولى ماهيندا، الذي أصبح زعيما للمعارضة في سريلانكا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، منصب رئيس الوزراء مرتين.
ومن المقرر أن يكون ماهيندا مرشح حزبه في الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في أبريل/نيسان.
واكتسب ماهيندا شعبية بين الأغلبية السنهالية في البلاد بعد إشرافه على وضع نهاية لحرب أهلية دامت 26 عاما.
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