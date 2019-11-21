قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن تركيا في حاجة "للتخلص من" منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز أزمة مع واشنطن.
وتقول الولايات المتحدة إن هذه المنظومة تمثل تهديدا للقدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.
وتابع المسؤول متحدثا في إفادة للصحفيين أن فرض عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما.
ومضى يقول "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدما وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: تركيا في حاجة للتخلص من صواريخ إس-400 الروسية كي تنهي مواجهة مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.