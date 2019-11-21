شكرا لقرائتكم ترمب: إيران حجبت الإنترنت للتستر على ما يحدث من مآسٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد قطع الإنترنت لأيام على مستوى البلاد بسبب الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين، بدأت إيران في إعادة خدمات الإنترنت تدريجياً الخميس في بعض مناطق العاصمة طهران، ومحافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر، ليقرر مجلس الخبراء، بعد ذلك، حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في البلاد، وفق مواقع إيرانية.

واتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، النظام الإيراني، الخميس، بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من "موت ومأساة" وسط موجة من الاحتجاجات طالت نحو 100 مدينة إيرانية خلال الأيام الماضية وأوقعت قتلى.

وكتب ترمب على تويتر: "لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!".

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إلى ذلك قالت شبكة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت إن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 8%. وكانت قد ذكرت أن إيران دخلت الأربعاء اليوم الرابع من انقطاع الشبكة في البلاد.

كما أفادت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، أن الإنترنت دشن الأربعاء ساعته المئة من الانقطاع التام، بحيث عزلت السلطات الإيرانية شعبها تماماً عن العالم.

وعمدت طهران، الأحد، إلى قطع الإنترنت بعد انطلاق الاحتجاجات العارمة، إثر نشر ناشطين لمقاطع فيديو تظهر حجم التظاهرات.