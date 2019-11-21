خطار في ختام دورة تدريبية للدفاع المدني: للتركيز على المعلومات المكتسبة وتعزيز القدرات

سلم مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​، في مكتبه ظهر اليوم، إفادات لعناصر من الدفاع المدني تابعوا دورة تدريبية استمرت لستة أسابيع حول كيفية التدخل عند وقوع عمل إرهابي يؤدي إلى انتشار المواد الكيميائية والبيولوجية والشعاعية والنووية والتي تشكل خطرا جسيما على الإنسان و​البيئة​ في آن معا.

ودعا خطار المتطوعين الى "ضرورة الإحتفاظ بماتلقنوه من دروس نظرية ومعاودة الإطلاع عليها من وقت لآخر لتترسخ هذه المعلومات في آذهانهم"، مذكراً بـ"المقولة الشهيرة المعتمدة في ​المدرسة الحربية​، أن لا مجال للدرس أثناء القتال، لذا يجب أن يتسلح العناصر بالعلم والثقافة ليكونوا على مستوى التطلعات والآمال عند اضطرارهم للتدخل فورا لانقاذ المواطنين من آثار هذه المواد الملوثة".