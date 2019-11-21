ستولتنبرغ يرفض التعليق على تصريحات ماكرون المثيرة بشأن موت حلف "الناتو" سريريا

أكد الأمين العام لحلف ​الناتو​، ​ينس ستولتنبرغ​ "رفض إبداء رأيه في المقترحين الفرنسي والألماني لتهدئة التوترات الناتجة عن تصريحات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بوصف الحلف الميت سريريا"، مشددا على "أهمية الحفاظ على وحدة الحلف كمنتدى يسمح بلقاء ​الولايات المتحدة​ والدول الأوروبية وقوى عديدة في ​العالم​ لمناقشة قضايا هامة واتخاذ قرارات مشتركة تفيد في حفظ السلم والاستقرار في العالم".

وكان قد اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حلف الناتو يعيش حالة "موت سريري"، مضيفا أن الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف.