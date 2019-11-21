بطيش: تكرار الحديث عن الإفلاس تهويل

أكّد وزير التجارة و​الاقتصاد​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​، في تصريح تلفزيوني، أنه "لا يمكن أن نكون في نظام اقتصادي حر تسوده الاحتكارات وأتمنى أن يتم إقرار قانون منع الاحتكار لأنه يساهم في أن يكون النظام الاقتصادي حرًا بالفعل وليس بالشكل وحسب".

ولفت بطيش الى أنه "علينا مسؤولية في الوزارة وكمواطنين وأصحاب محلات ويجب أن نقول إن الغش ممنوع كما أنه لا يجب أن يستغلوا ظروفًا غير طبيعية"، مشددًا على أن "تكرار الحديث عن الإفلاس تهويل".