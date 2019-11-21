كشفت مصادر قضائية لقناة الـ"LBC" عن أن "المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ ممتعض من ردة فعل وزير الاعلام في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جمال الجراح​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قضائية لـLBC: القاضي ابراهيم ممتعض من ردة فعل الجراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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