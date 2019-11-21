اشار النائب ​عبد الرحيم مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "كلما اطل علينا ​عيد الإستقلال​ ،ترتسم في اذهاننا ملامح الأستقلال الناجز اقتصاديا وعلميا وهذا ما يدفعنا للعمل بغية الوصول إلى مجتمع متعلم وعامل منتج ،آملين التضامن والتكاتف بين ابناء الوطن للمساهمة بنهضته وحماية استقلاله، وكل عام وانتم بخير وعشتم وعاش لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر النائب مراد: نعمل للوصول الى مجتمع متعلم ومنتج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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