LBC: الحريري أوفد شعبان لموسكو لإستطلاع حقيقة موقفها بعد كلام لافروف

علمت قناة الـ"LBC" أن "هناك تدويلا للوضع الحكومي اللبناني حيث أن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ اوفد مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان الى ​موسكو​ لإستطلاع حقيقة موقفها بعد كلام وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​".

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