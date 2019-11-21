LBC: إيرادات الميدل ايست إنخفت 50 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني

لفتت مصادر لقناة الـ"LBC" إلى أن "شركات الطيران لاحظت انخفاضا في عدد الحجوزات خاصة للقادمين إلى ​لبنان​"، مشيرةً إلى أن "إيرادات الميدل ايست إنخفت 50 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني وجرى الغاء لحجوزات في كانون الاول"، متوقعةً "تخفيض المزيد من عدد الرحلات في حال استمر الوضع السياسي على حاله".

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