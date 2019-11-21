نفى المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ما يتم التداول به على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ لمواقف منسوبة لبري، مؤكدا ان "أي مواقف أو كلام ما لم يكن صادرٌا عن المكتب الإعلامي لبري هو غير صحيح على الإطلاق ويندرج في سياق التضليل وبث الشقاق بين أبناء الوطن الواحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لبري: اي مواقف لا تصدر عن المكتب وتنسب لبري هي غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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