أكّدت مصادر لقناة الـ OTV أن "رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لا يزال يصرّ على حكومة اختصاصيين وليس حكومة تكنو سياسية"، مشيرة الى أن "الأسماء التي قُدمت للحريري هي قضائية واقتصادية وأشخاص من الحراك المدني".
لفتت المصادر الى أن "الجميع يتعاطى مع الحريري على أنه ممثل أساسي ومرجعية أولى في الشارع السني وبالتالي رأيه وازن في الحل لكن الحريري ليس الممثل الأوحد"، مضيفة أن "الكرة الحكومية في ملعب الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـOTV: الكرة الحكومية في ملعب الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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