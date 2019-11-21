LBC: حزب الله طرح إسم بهية الحريري لترؤس حكومة تكنوسياسية لكن الحريري رفض الطرح وطرح إسم الجسر

علمت قناة الـ"LBC" أن "​حزب الله​" طرح إسم ​بهية الحريري​ لترؤس ​حكومة​ تكنو سياسية لكن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ رفض الطرح وطرح إسم النائب السابق ​سمير الجسر​".

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