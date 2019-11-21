قائد اليونيفيل: الانتهاكات الاسرائيلية لسيادة لبنان وال 1701 تزيد في تصعيد التوترات

اشار رئيس بعثة ​اليونيفيل​ وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ إلى أن "اليونيفيل سجلت زيادة في الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني هذا الأسبوع، بما في ذلك طلعات جوية على ارتفاع منخفض فوق صور نفذتها طائرات مقاتلة اسرائيلية في الصباح الباكر من يوم 20 تشرين الثاني، مما سبب حالة ذعر لدى السكان".

وفي حديث صحفي، لفت ديل كول إلى أن "هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية و​القرار 1701​ تزيد في تصعيد التوترات، لا سيما أن هذه الطلعات تنفذ على ارتفاع منخفض، مما يقوض جهودنا لبناء ثقة الجمهور نحو بيئة أمنية مستقرة في ​جنوب لبنان​"، مشيراً إلى "إنني قدمت احتجاجا شديد اللهجة في رسالة وجهتها إلى ​الجيش الاسرائيلي​ طلبت فيها وقف هذه الطلعات الجوية فورا وذلك في اطار الاحترام التام للقرار 1701 والسيادة اللبنانية".