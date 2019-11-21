رامبلينغ: بريطانيا ستستمر في دعم لبنان آمن ومستقر وصاحب سيادة ومزدهر

أكّد ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لطالما كانت ​المملكة المتحدة​ داعمة بقوة للبنان وسنستمر في دعم لبنان آمن ومستقر وصاحب سيادة ومزدهر".

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