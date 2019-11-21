لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "​إيران​ أصبحت غير مستقرة إلى درجة أن النظام قد أغلق نظام ​الإنترنت​ الخاص به بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن ​العنف​ الهائل الذي يحدث داخل البلاد"، مشيرًا الى "أنهم يريدون صفر شفافية، معتقدين أن ​العالم​ لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها ​النظام الإيراني​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران أصبحت غير مستقرة وتعتقد أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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