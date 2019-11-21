الصليب الأحمر الدولي: سلمنا 10 جنود أفغان كانوا محتجزين لدى طالبان لحكومة كابول

أعلن رئيس وفد ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ في ​أفغانستان​، خوان بيدرو شارير، أنّه "تمّ الإفراج عن عشرة من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية، كانوا محتجزين لدى "​حركة طالبان​"، وتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في إقليم ​هلمند​".

وأوضح في بيان، "أنّنا نقلنا العناصر عبر خط المواجهة إلى لشكركاه، حيث سلّمناهم إلى ​السلطات الأفغانية​ في مكتب الحاكم".

جاءت الخطوة بعد إطلاق "حركة طالبان" الأفغانية سراح أستاذَين جامعيَين أحدهما أميركي والآخر اأترالي يوم الثلثاء، بعد احتجازهما لأكثر من ثلاث سنوات، ممّا زاد من آمال إحياء محادثات السلام.