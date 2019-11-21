المدعي العام الإسرائيلي: الاتهامات الموجهة لنتانياهو خطيرة

أكد المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أن "الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خطيرة"، موضحاً "إنني اتخذت القرار بحق نتانياهو من أجل المصلحة العامة"، مشيراً إلى "إننا قمنا بتحقيق مستفيض ووصلت لقناعة أن نتانياهو خالف القانون الجنائي".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد افادت بعد ظهر اليوم بان "المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قضايا فساد".
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