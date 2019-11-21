النشرة: مقتل 3 مدنيين وجرح آخرين بسقوط قذائف على احياء حلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "المجموعات المسلحة جددت استهدافها لل​مدنيين​ في احياء حلب بعشرات القذائف حيث سقط عدد من القذائف الصاروخية في محيط القصر البلدي وسط المدينة وعلى أحياء ​صلاح الدين​ و​الاعظمية​ والحمدانية ما ادى لمقتل ثلاثة مدنيين على الاقل واصابة ١٦ اخرين".



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