الدفاع التركية: بدء عودة السوريين إلى مناطق عملية "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "بدء عودة السوريين طوعا إلى ديارهم في مدينتي تل أبيض ورأس العين، بعد تحريرهما من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، عبر عملية "نبع السلام"، موضحة ان "نحو مليون ونصف مليون من الأكراد المقيمين شرق نهر الفرات السوري، اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب ظلم التنظيم الإرهابي".
ولفتت إلى أن "نحو 400 ألف منهم لجؤوا إلى تركيا، وأن عملية "نبع السلام" التي حررت مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين، فتحت طريق العودة للسوريين"، مشيرةً إلى "عودة نحو 200 سوري من مناطق درع الفرات، إلى ديارهم في رأس العين وتل أبيض".
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