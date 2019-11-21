الدفاع التركية: بدء عودة السوريين إلى مناطق عملية "نبع السلام"

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "بدء عودة السوريين طوعا إلى ديارهم في مدينتي ​تل أبيض​ و​رأس العين​، بعد تحريرهما من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، عبر عملية "نبع السلام"، موضحة ان "نحو مليون ونصف مليون من ​الأكراد​ المقيمين شرق ​نهر الفرات​ السوري، اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب ظلم التنظيم الإرهابي".

ولفتت إلى أن "نحو 400 ألف منهم لجؤوا إلى ​تركيا​، وأن عملية "نبع السلام" التي حررت مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين، فتحت طريق العودة للسوريين"، مشيرةً إلى "عودة نحو 200 سوري من مناطق ​درع الفرات​، إلى ديارهم في رأس العين وتل أبيض".