وزارة الدفاع الأميركية نفت بحثها بخفض قواتها في كوريا الجنوبية

شدّد المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جوناثان هوفمان، على أنّ "لا صحّة على الإطلاق لما وَرد في تقرير صحيفة "تشوسون إيلبو" عن أنّ وزارة الدفاع الأميركية تدرس حاليًّا إبعاد أي قوات من شبه الجزيرة الكورية"، لافتًا إلى تصريح وزير الدفاع مارك إسبر في وقت سابق يوم الخميس، عن أنّه لم يسمع بمثل هذه الخطط.
ولفت إلى أنّ "إسبر كان في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير، وأكّد مجدّدًا التزامنا الراسخ تجاه كوريا الجنوبية وشعبها"، مركّزًا على أنّ "مثل هذه الأنباء تكشف أوجه الخلل الخطيرة اللامسؤولة في النقل عن مصدر واحد مجهول. نُطالب "تشوسون إيلبو" بسحب هذا الخبر على الفور".
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