نائب رئيس الوزراء الصيني دعا مفاوضين أميركيين إلى بكين لعقد جولة محادثات

دعا نائب رئيس الوزراء ​الصين​ي ليو خه مسؤولين أميركيين إلى "بكين لإجراء جولة جديدة من المحادثات المباشرة، بغية التوصل إلى حل للخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في ​العالم​".

وتبادل البلدان فرض ​رسوم جمركية​ على سلع تقدر قيمتها مئات المليارات من ​الدولار​ منذ بداية 2018، مما أدى إلى تضرر الأسواق المالية وتوتر معنويات الشركات والمستهلكين.

وعقد البلدان عدة جولات من المفاوضات للتوصل لحل للخلافات التجارية بينهما منذ أكثر من عام.وفي 11 تشرين الأول الماضي، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في ​واشنطن​.

واتفقت ​الولايات المتحدة​ والصين على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، وتشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية ​الملكية الفكرية​.

ومنتصف تشرين الأول الماضي، لم ترفع الولايات المتحدة رسوما جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على ​بضائع​ صينية بقيمة نحو 250 مليار دولار.