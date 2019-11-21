هولمز: تأكدت من أن إدارة ترامب طلبت من زيلينسكي إعلان متلفز بفتح تحقيق بشأن بايدن ونجله

لفت المستشار في السفارة الأميركية بأوكرانيا ديفيد هولمز الى "أنني تأكدت من أن المطلوب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو إعلان متلفز بفتح تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله".

وكان ترامب قد شدد على "ضرورة أن يتم فتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله في مسائل تتعلق بالفساد أثناء شغل الأب منصبه ويجب إجبار كلا الشخصين على الإدلاء بشهادتهما في عملية الاحتيال هذه، لا للغش في الإجراءات القانونية".

ولفت ترامب الى أن "شركة الطاقة الأوكرانية والملايين من الصين، والآن تقارير عن أن هناك شركات أخرى ودولا منحته مبالغ طائلة، هذا الأمر يشير إلى فساد حسب رأيي".

وأضاف: "لا للضغط في التحقيق مع النعسان جو بايدن، ورغم أنني كرئيس لدي التزام بالنظر في الفساد، وأن تصرفات بايدن، المسجلة على شريط، حول فصل المدعي العام وأن ابنه أخذ ملايين الدولارات، مع أنه لا يملك أي موهبة".

