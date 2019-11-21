سلطات بريطانيا تعتبر الاستيطان الإسرائيلي مخالفا للقانون الدولي

اعتبرت سلطات ​بريطانيا​ ​الاستيطان​ الإسرائيلي مخالفا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل الى وقف توسعها "غير المثمر".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد كشف عن أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت عن إقلاعها عن الالتزام بتصنيف المستوطنات السابق كعقبة أمام تحقيق السلام"، مؤكداً أن "موقف الإدارة باختصار هو أن المستوطنات المدنية الإسرائيلية لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

ولفت إلى أن "الموقف الجديد يستند إلى الحقائق والمتغيرات الإقليمية، لاسيما لاعتبارها السابق كعقبة لم يحقق المساعي نحو إنجاز سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وإذ أشار بومبيو أن بلاده تشجع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لحل مسألة المستوطنات عبر مفاوضات مباشرة بينهما، رأى أن "إسرائيل لا تزال مقيّدة ومحاصرة على المستوى الدولي".