إنقاذ 198 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط خلال الأيام الثلاثة الأخيرة

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أنّ "منظمات مدنيّة أوروبيّة أَنقذت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، 198 مهاجرًا غير شرعي، كانوا يواجهون خطر الغرق في ​البحر المتوسط​".

وأوضحت أنّ "سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ"، التابعة لمنظمتي "أطباء بلاد حدود" و"SOS Akdeniz"، نفّذت عمليَتي إنقاذ منذ مطلع الأسبوع الحالي، واستطاعت إنقاذ 125 مهاجرًا بينهم 6 أطفال و11 إمرأة، 4 منهن حوامل. وطلبت السفينة من ​الاتحاد الأوروبي​، السماح لها بالتوجّه إلى إحدى الموانئ الأوروبية".

وبيّنت أنّ "من جانب آخر، تمكّنت منظمة "أوبن آرمس" الإسبانية، من إنقاذ 73 مهاجرًا غير نظامي في المتوسط. ولفتت في بيان، إلى أنّ بعض ​المهاجرين​ يظهر عليهم علامات الإرهاق والتعب، والبعض الآخر يوجد في أجسادهم آثار حرق وإصابات بأعيرة ناريّة".