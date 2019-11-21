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تمكنت سرية الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، اليوم الخميس، تحت إشراف قائد السرية ونائبه من توقيف 5 أشخاص على مستوى جماعة اجزناية للاشتباه في اتجارهم بالمخدرات.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن عناصر الدرك قامت بحملة في مختلف الأحياء بمنطقة اجزناية، وحجزت بحوزة الموقوفين 5 كيلوغرام من مخدر الشيرا و30 قنينة من الخمر، و15 قرص من الاكستازي، و90 جعبة من “السيلسيون”، و40 كيلوغرام من “الكيف” و”الطابة”، بالاضافة إلى أسلحة بيضاء.
وتأتي هذه الحملة، يقول مصدر الموقع، في إطار الجهود المبذولة من طرف عناصر الدرك، في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
كانت هذه تفاصيل خبر درك طنجة يوقف 5 أشخاص بجماعة اجزناية ويحجز كمية مهمة من المخدرات والخمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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