درك طنجة يوقف 5 أشخاص بجماعة اجزناية ويحجز كمية مهمة من المخدرات والخمور

تمكنت سرية الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، اليوم الخميس، تحت إشراف قائد السرية ونائبه من توقيف 5 أشخاص على مستوى جماعة اجزناية للاشتباه في اتجارهم بالمخدرات.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن عناصر الدرك قامت بحملة في مختلف الأحياء بمنطقة اجزناية، وحجزت بحوزة الموقوفين 5 كيلوغرام من مخدر الشيرا و30 قنينة من الخمر، و15 قرص من الاكستازي، و90 جعبة من “السيلسيون”، و40 كيلوغرام من “الكيف” و”الطابة”، بالاضافة إلى أسلحة بيضاء.

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وتأتي هذه الحملة، يقول مصدر الموقع، في إطار الجهود المبذولة من طرف عناصر الدرك، في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.