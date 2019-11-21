الرجاء – الترجي التونسي.. إدارة النادي تؤكد بيع عدد كبير من التذاكر على الأنترنت

أعلن نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بيع 15 ألف تذكرة لحد الآن على الأنترنيت، الخاصة بالمباراة التي ستجمع الفريق الأخضر بالترجي التونسي، يوم 29 من هذا الشهر، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتندرج هذه المباراة في إطار أولى لقاءات ممثل الكرة المغربية في هذه المنافسة القارية إلى جنب الوداد، في دور المجموعات.

وأكد النادي الأخضر، على حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه تم بيع 15 ألف تذكرة، قبل حوالي 9 أيام من المباراة، داعيا عشاقه إلى المسارعة لشراء كل التذاكر، عبر الموقع الإلكتروني المرصود لهذا الغرض.

جدير ذكره، أن 13 ألف منخرط في النادي، سيتمكون من مشاهدة المباراة باستعمال بطائق الإشتراك.