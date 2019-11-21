موجة الاستقالات تستقبل محمد فاخر بحسنية أكادير

ارتفع عدد المقدمين لاستقالتهم من المكتب المسير لنادي حسنية أكادير إلى 3، وذلك مباشرة بعد قرار إدارة النادي إقالة مدرب الفريق، الأرجنتيني غبريال غاموندي، وتعيين المدرب المخضرم محمد فاخر، بديلا له.

وحسب مصادر مقربة من الفريق السوسي، فإن طارق شهاب،المدير الرياضي للنادي، وصلاح الدين حدو العضو بالجهاز الطبي، بالإضافة إلى عبد الله تيدارين النائب الثاني للرئيس، قد قدموا استقالتهم من المكتب المسير للنادي السوسي.

وأكدت المصادر ذاتها، فإن هذه الموجة من الاستقالات تؤكد الشرخ الكبير الذي يعيشه مكتب النادي، خاصة بعد إقالة المدرب الأرجنتيني من مهامه، بعد فشله في التتويج بكأس العرش، على الرغم من العمل الكبير الذي قدمه مع الفريق.

وكان الحسنية، قد قرر رسميا، أمس الأربعاء، إنهاء مهام مدربه الأرجنتيني، ميخايل غبريال غاموندي، كمدرب للفريق، وذلك مباشرة بعد خسارة الفريق لنهائي كأس العرش أمام الاتحاد البيضاوي.

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وأصدر النادي السوسي، بلاغا رسميا ثانيا يؤكد فيه قرار الإقالة من جانب واحد، ساردا عدد من الأسباب الرياضية وغير الرياضي التي أدت إلى هذا القرار، وشدد على أنه سوف يعلن عن إسم المدرب الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد النادي السوسي، في البلاغ ذاته، على أن هذا القرار راجع أولا لـ” سوء تعامله مع المباراة النهائية في كأس العرش، أمام الاتحاد البيضاوي، والتي أدت إلى هزيمته بهدفين مقابل هدف وحيد”.

كما شدد ايضا على أن ذلك راجع إلى مجموعة من السلوكات التي كانت خارجة عن نطاق تخصصه، من بيها ” تحريض اللاعبين والأطر التقنية على إدارة النادي، عدم احترام الرئيس وأعضاء المكتب المسير، الرغبة في خلق انقسامات داخل النادي، بالإضافة إلى مطالبة الرئيس بإقالة بعض الأعضاء في المكتب المسير”.