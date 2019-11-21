قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى في الملف 4000، وتهمة “الخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000”.
ومن المقرر أن يعلن مندلبليت ذلك رسميا في مؤتمر صحفي عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.
وأوضحت وزارة القضاء الإسرائيلية، أن الصحافيين سيمنعون من توجيه الأسئلة للمستشار القضائي بعد إلقاء بيانه، وسيقتصر تواجدهم على نقل أحداث المؤتمر.
كما أنه من المقرر أن يدلي نتنياهو بتصريحات في هذا الخصوص، في تمام الساعة الـ20:30، من مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس، دون السماح للصحافيين بالحضور.
هذا، وأجرى مكتب المستشار القضائي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، جلسات مكثفة حول ملفات نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، قد نقلت بداية الأسبوع الجاري، عن مصادر سياسية تحدثت مؤخرا مع مقربين من نتنياهو، “أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون”.
ويواجه نتنياهو شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو بتلقى رشى والخداع وسوء الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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