عبيابة: الملك هو الذي سيعين أعضاء لجنة صياغة النموذج التنموي الجديد

بعد يومين من استقبال الملك محمد السادس لسفير المغرب في باريس، شكيب بنموسى، وتعيينه على رأس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، كشف الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل تعيين أعضاء اللجنة.

وقال عبيابة، خلال حديثه، اليوم الخميس، خلال الندوة الأسبوعية، التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، إن موضوع التعيين في عضوية لجنة النموذج التنموي الجديد هو موضوع سيادي.

وأوضح عبيابة أن الملك محمد السادس هو الذي سيعين أعضاء هذه اللجنة، التي يرأسها شكيب بنموسى، مضيفا أن هذه اللجنة لها وضعية اعتبارية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن، قبل أشهر، في خطاب له عن لجنة صياغة النموذج التنموي الجديد، وهو الخطاب ذاته الذي دعا فيه إلى تعديل حكومي، أفرز النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني.

وصدر، أول أمس الثلاثاء، بلاغ عن الديوان الملكي ورد فيه أن شكيب بنموسى تم استقباله في قصر الرباط، وتعيينه لرئاسة اللجنة.