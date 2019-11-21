“رجل يمارس الجنس داخل سيارة القوات المساعدة”.. وزارة الداخلية تدخل على الخط

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه وعلى إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “رجل أمن يمارس الجنس داخل سيارة القوات المساعدة”، فقد تم فتح بحث إداري للتحقق من الواقعة.
وأوضح المصدر ذاته، أن البحث يروم الكشف عن حقيقة محتوى هذا الشريط وتحديد ملابسات وظروف تصويره وتحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو في أفق إتخاذ الاجراءات التأديبية والقانونية على ضوء ذلك.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك وواتساب، بشريط فيديو يوثق لفضيحة جنسية داخل سيارة تابعة للقوات المساعدة، حيث رصدت “كاميرا هواة” مغادرة رجل وخليلته للسيارة، بعد انتهائهما من ممارسة الجنس.
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