مراكش الحمراء تستهوي نجوم ريال مدريد.. ما سر ذلك؟ – فيديو

شهدت مراكش، في السنة الحالية، “تدفق” عدد كبير من النجوم العالمين من مختلف المجالات، كونها وجهة سياحية مميزة، وساحرة.
والملاحظ أن عددا من نجوم فريق ريال مدريد، اختاروا المدينة الحمراء لقضاء عطلهم فيها في مختلف فترات السنة، فما السر في ذلك؟.
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